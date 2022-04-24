Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti - Haberler

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Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, sahil dolgu alanda kurulan stantları ziyaret ederek öğrencilerin yaptıkları robotları inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Yıldırım ardından stanttaki öğrencileri tebrik ederek başarı belgesi taktim etti.

Daha sonra Yıldırım, aynı alanda bulunan TÜBİTAK 2024 Araştırma Projeleri Tekirdağ Sergisini de ziyaret etti.

Vali Yıldırım, öğrencilerin yaptıkları projeleri inceleyerek öğrencileri tebrik ederek başarı belgesi taktim etti.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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