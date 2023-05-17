Tekirdağ Valisi Yıldırım: Depremzedeler istedikleri kadar kalabilecekler(2)

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BELEDİYEYE SİYAH ÇELENKTekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da sürenin uzatıldığını açıklamasına tepki gösterdi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BELEDİYEYE SİYAH ÇELENK

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da sürenin uzatıldığını açıklamasına tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla belediye binası önünde toplanan platform üyeleri adına konuşan Süleyman Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde 50 binden fazla insanın kaybedildiğini belirterek, şunları söyledi:

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,