Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı - Haberler

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Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı.

Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte konuşan Vali Yıldırım, festivaller, eğlencelerin sivil toplum işi olduğunu söyledi.

Yıldırım, şenlikler vasıtası ile insanların kültürleri, farklı lezzetleri tanıdığı ortamlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki şenliklere katılma fırsatı bulamayan değerli hemşerilerimiz burada kendi kültürlerini ortaya koyuyorlar. Baştan beri değerli başkanlarımızın katıldığı bir güzel teklif oldu. Bu alanı bir şenlik alanı, bir festival alanı haline getirelim. Nasıl ki İstanbul'da pek çok şehrimizin günleri, haftaları yapılıyorsa benim teklifimde Tekirdağ'ımızda da bunu yapalım. Tekirdağ'ımızda da nasıl ki Karadeniz Yayla Şenlikleri yapılıyorsa mesela Urfa şenlikleri, Adana günleri, Antep günleri, Van günleri olsun ve bunları bu şenlik alanında yapalım. Başka illerden gelen vatandaşlarımız kendi kültürlerini hem tanıtsınlar, hem de burada çok ciddi bir kardeşliğe, birbirini daha iyi tanıyıp birbirini daha çok sevmeye vesile olsunlar."

Konuşmaların ardından Yıldırım, şenlik alanında kurulan stantları gezdi.

Şenliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Aziz Yıldırım Karadeniz Tekirdağ Güncel Haberler

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