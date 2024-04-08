Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında Dünya Romanlar Günü'nün ülkede ve Tekirdağ'da etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 Nisan 2021 tarihinden bu yana Dünya Romanlar Günü olarak kutlanması kararı alındığını hatırlatan Soytürk, "Ülkemizde Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu karar yürürlüğe girmiştir." ifadelerini kullandı.

Romanların yaşadıkları her ülkede toplumun renkli bir parçası olduğunu belirten Soytürk, Romanların kendilerine özgü yaşamları, zengin kültürleriyle topluma önemli katkılar sağladığını aktardı.

Soytürk, Romanların dünyanın gülen yüzü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Romanlar, yaşadıkları her ülkede toplumun renkli bir parçasını oluşturmuşlardır. Türkiye coğrafyası da, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Birçok Roman, kendilerine özgü yaşamları, zengin kültürleriyle toplumumuza katkılar sağlamıştır. Başta Tekirdağlı Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Romanların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.