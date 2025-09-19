Tekirdağ Valisi Soytürk'ün 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün şehitlere, gazilere duyulan minnet ve saygının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca eşsiz zaferler kazandığını ifade eden Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz bu uğurda her zaman canını seve seve ortaya koymuştur. Milletimizin bazı fertleri verilen bu mücadelelerde şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmıştır. Milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesi, Anadolu topraklarının vatan kılınması, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasını ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamasını sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için canlarını hiç tereddüt etmeden siper eden tüm kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum. Bu vesileyle, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."