Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, 1993 yılında Diyarbakır'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan TSK personeli Şenol Kartal ve 2001 yılında Tokat'ta teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen TSK personeli Servet Güzelsoy'un ailelerini ziyaret etti.

Ailelerin bayramını kutlayan Soytürk, ailelerle bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, evde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.