Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 102. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Milletin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın, millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren onurlu bir mücadele olduğunu aktaran Soytürk, "Bu büyük zaferin sonucunda ecdadımızdan bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet miras kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Cumhuriyet'in kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelindiğini aktardı.

Milletin, yaşadığı tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başardığını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Aziz milletimiz cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır.

Türk milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır. Bu vesileyle, Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.