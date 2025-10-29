Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 102. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Milletin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın, millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren onurlu bir mücadele olduğunu aktaran Soytürk, "Bu büyük zaferin sonucunda ecdadımızdan bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet miras kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Cumhuriyet'in kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelindiğini aktardı.

Milletin, yaşadığı tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başardığını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Aziz milletimiz cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır.

Türk milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır. Bu vesileyle, Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."