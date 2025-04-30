Tekirdağ Valisi Soytürk, NKÜ'de Meslek Tanıtım Programına Katıldı
Vali Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen meslek tanıtım etkinliğinde, öğrencilerin sorunlarını yanıtlayarak eğitim hayatı hakkında bilgiler verdi ve başarılar diledi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen meslek tanıtım programına katıldı.
NKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğunca, Rektörlük Konferans salonunda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.
Vali Soytürk, topluluk başkanı Şevval Bakır ve başkan yardımcısı Kürşad Şensoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.
Eğitim hayatı hakkında bilgiler veren Soytürk, mülki idare amirliği yaparken edindiği tecrübeleri aktardı.
Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Soytürk, eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.
Programa, rektör vekili Prof. Dr. Murat Taşan, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.