Tekirdağ Valisi Soytürk, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, gücünü yasalardan, desteğini ise milletten alan Türk Jandarma Teşkilatının vatan savunmasında ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında üstün bir hizmet anlayışıyla 186 yıldır görev yaptığını belirtti.

Jandarma Teşkilatının, güvenlik ve asayişin sağlanması, suçun önlenmesi, terörle ve kaçakçılıkla mücadele gibi önemli görevleri üstün hizmet anlayışı ve başarıyla yerine getirdiğini aktaran Soytürk, "Jandarma Teşkilatımız, çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu ve asırları aşan tecrübesiyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir arada ve huzur içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Soytürk, teşkilat mensuplarına sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat dileyerek, vatan uğrunda hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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