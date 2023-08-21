Tekirdağ Valisi Soytürk, esnafı ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, esnaf ziyaretinde bulundu.

Soytürk, Çınarlı Çeşme Sokak'ta esnafı ziyaret etti.

Kenti tanımak ve esnafla tanışmak için ziyaretler gerçekleştirdiğini ifaden Soytürk, esnafla bir araya gelmeye her zaman özen göstereceğini belirtti.

Esnaflar ise ziyaretleri dolayısıyla Soytürk'e memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler.