Şehit Gazi-Sen Genel Başkanı Tuna Avcı, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü Ziyaret Etti

Şehit Gazi-Sen Genel Başkanı Tuna Avcı, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü Ziyaret Etti
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Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Tuna Avcı, Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi. Avcı, konfederasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Vali Soytürk devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Tuna Avcı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avcı ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Avcı, konfederasyonun faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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