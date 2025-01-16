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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ZİÇEV'i Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ZİÇEV'i Ziyaret Etti
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, vakıftaki özel çocuklarla bir araya geldi.

Soytürk, Şube Başkanı Rukiye Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Soytürk, özel çocukların kurumdaki faaliyet alanlarında incelemelerde bulundu, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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