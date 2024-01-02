Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Vali Soytürk, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Soytürk, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Soytürk, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğrafını oyladı.
"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek", fotoğraflarını seçen Vali Soytürk, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.