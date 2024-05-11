Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Muhtarlarla Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Soytürk, Hürriyet Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek, muhtar Emin Dırak ile bir süre görüştü.

Daha sonra Soytürk, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Şebnem Çalışkan, Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Çelik, Atatürk Mahallesi Muhtarı Bahadır Oygur ve İstiklal Mahallesi Muhtarı Gülcay Sarıkaya ile bir çay bahçesinde bir araya geldi.

Soytürk, mahallelerin mevcut sorunları ile muhtarların taleplerini dinleyerek, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ile İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.