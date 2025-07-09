Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu'da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Hayrabolu Belediyesini ziyaret ederek, belediye başkanı Tuncer Başoğlu ile görüştü, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Soytürk, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan 8 derslikli lisenin inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Soytürk'e Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da eşlik etti.