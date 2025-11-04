Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek asayiş toplantısına katıldı. Toplantıda ilin güvenliği ve asayişi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç da Vali Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Soytürk, müdüriyette düzenlenen asayiş toplantısına katıldı.
Toplantıda, ilin genel güvenlik ve asayişi konuları değerlendirilerek, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar ve alınan önlemler görüşüldü.
Vali Soytürk'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ 39. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Cenk Boduç, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Boduç ve Soytürk makamda bir süre görüştü.
İl başkanına yeni il yönetimi de eşlik etti.
