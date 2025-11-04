Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Soytürk, müdüriyette düzenlenen asayiş toplantısına katıldı.

Toplantıda, ilin genel güvenlik ve asayişi konuları değerlendirilerek, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar ve alınan önlemler görüşüldü.

Vali Soytürk'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ 39. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Cenk Boduç, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Boduç ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

İl başkanına yeni il yönetimi de eşlik etti.