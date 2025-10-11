Haberler

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu'da 'Ekim Ayı Gazze Ayı' Etkinliğine Katıldı

Tekirdağ Valisi Receip Soytürk, Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Ekim Ayı Gazze Ayı' etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekildi ve temsili olarak hayatını kaybeden bir çocuğun aracı sergilendi.

Çorlu Filistin İnisiyatifi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Soytürk, Çorlu Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Kurtuluş Ay ile bir süre görüştü.

Soytürk, dini, milleti ne olursa olsun vicdanı olan tüm insanların Gazze'de yaşanan acıları yüreklerinde hissettiğini dile getirdi.

Geçen yıl İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin içinde bulunduğu araç da alanda temsili olarak sergileniyor.

Vali Soytürk de bir süre aracı inceledi.

Ziyaretinde Soytürk'e Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
