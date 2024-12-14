Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'de Yeni Anaokulu ve Camii İnşaatını İnceledi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu ve caminin inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, hayırsever Behaeddin Ok tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulunu ziyaret etti.

İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra hayırsever Serkan ve Müjgan Karagöz tarafından yaptırılan caminin inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de eşlik etti.