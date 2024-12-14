Üye Girişi
Haberler
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün içinde bulunduğu durum içler acısı
İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu
Esad'ın kardeşinin emrindeydi! Artık yerle yeksan
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alacak
Kamuya yüzlerce personel alınacak
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'de Yeni Anaokulu ve Camii İnşaatını İnceledi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'de Yeni Anaokulu ve Camii İnşaatını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu ve caminin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu ve caminin inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, hayırsever Behaeddin Ok tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulunu ziyaret etti.

İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra hayırsever Serkan ve Müjgan Karagöz tarafından yaptırılan caminin inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
img

Duyduğu talimata önce şaşırdı sonra yerine getirdi
img

Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
img

Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
HTŞ lideri Colani'den kadına 'Başını ört' talimatı
Duyduğu talimata önce şaşırdı sonra yerine getirdi
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a çağrısını anlattı
"Erdoğan en üst düzeyden elini uzattı"
Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı
İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.