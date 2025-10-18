Haberler

Tekirdağ Valisi Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

Tekirdağ Valisi Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi. Vali Soytürk, muhtarların vatandaş ile idare arasında önemli bir köprü kurduğunu vurgulayarak, kamu görevlilerinin her zaman muhtarlarla iletişimde olması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nin düzenlenen programda, muhtarların vatandaşlara en yakın kamu görevlileri olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaş ile idare arasında köprü olduğunu belirten Soytürk, "Mevzuat içerisinde, vicdan içerisinde ne varsa elimizden geleni yapıyoruz. Kamu görevlileri bu anlamda hem tüm vatandaşlara, hem de muhtarlara kapısının açık olması gerekir. Belediye başkanından, kaymakamdan, validen randevu istediğinde çok rahatlıkla alabilmelidir. Gelip derdini anlatabilmelidir." dedi.

Soytürk, zaman zaman ilçelere, mahallelere giderek muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu ifade eden Soytürk, "Müdürlerimiz ile yaptığımız toplantılarda sürekli söylediğimiz şu vatandaşa güler yüz göstereceksiniz. Biz devletin memurlarıyız. Vatandaş için çalışıyoruz. Vatandaşın derdini dinlemek için bu makamlardayız. Bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
