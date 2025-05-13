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Tekirdağ Valisi, Melike Kubas Öztürk'ün 'Yas' Kitabının İmza Gününde

Tekirdağ Valisi, Melike Kubas Öztürk'ün 'Yas' Kitabının İmza Gününde
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yazar Melike Kubas Öztürk'ün vefat eden kızı için yazdığı 'Yas' kitabının imza gününe katıldı. Vali Soytürk, Öztürk'ün acılı bir anne olarak ortaya koyduğu eseri övgüyle karşıladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yazar Melike Kubas Öztürk'ün "Yas" adlı kitabının imza gününe katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yazar Öztürk, 7 yıl önce kızının vefatının ardından yaşadıklarını kaleme aldığı "Yas" isimli kitabıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Öztürk'ün acılı ancak son derece dirayetli bir anne olduğunu belirtti.

Öztürk'ün anlamlı ve güzel bir eser ortaya koyduğunu ifade eden Soytürk, kendisini tebrik etti.

Konuşmaların ardından, yazar Öztürk'ün vefat eden kızı Sabriye'nin sevdiği şarkılar bir müzik grubu tarafından seslendirildi.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk'ün yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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