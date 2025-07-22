Tekirdağ Valisi, LGS Türkiye Birincilerini Ağırladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Liselere Geçiş Sistemi'nde tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri makamında kabul etti ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Liselere Geçiş Sistemi'nde ( Lgs ) tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, LGS'de 500 tam puan alan Gökhan Öztürk, Ali Kılıç, Mirza Emir Konak, Orhan Ege Kobak, Zümra Serin, Serdest Temel, Aksu Yanar ve Ilgın Buluş'u makamında ağırladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Soytürk, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Soytürk, öğrencilerin verdiklerin emeklerin karşılığını Türkiye birincisi olarak aldığını aktararak, "Sizler bu ülkenin geleceğe dair ümidisiniz. Bundan sonraki süreçte eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayacak ve ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstleneceksiniz. Hangi mesleği icra ederseniz edin, nereden geldiğinizi ve kim olduğunuzu unutmayın. Sizlere hayatınız boyunca başarılar diliyorum." dedi.

Ziyarette öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair, öğretmenler ve veliler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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