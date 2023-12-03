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Tekirdağ Valisi Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde İncelemelerde Bulundu

3 Aralık 2023 14:43 Son Güncelleme: 14:44 Abone Ol

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi. Kazı başkanı ve il kültür ve turizm müdürü tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.