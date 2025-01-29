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Tekirdağ Valisi Gazileri Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Gazileri Ziyaret Etti
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Gaziliğin önemine değinen Vali Soytürk, bu ülke için canlarını feda eden gazilere teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk'ü şube başkanı İbrahim Makarnacı ve dernek üyeleri karşıladı.

Vali Soytürk, Makarnacı ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Gazilik rütbesinin, dünyevi rütbelerin en üstü olduğunu aktaran Soytürk, bu ülke için canlarını hiçe sayarak gazi olan vatandaşlardan ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara uzun ömürler diledi.

Başkan Makarnacı, ziyaretlerinden dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

Vali Soytürk'e ziyarette Çorlu Kaymakamı Murat Eren de eşlik etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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