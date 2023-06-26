Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Bayram günlerinin, dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, sevgi dostluk ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde güçlendirerek, birlik ve beraberliği pekiştirmek için fırsata çevrilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, "Milletimizi manevi iklimiyle saran Kurban Bayramı'nda her birimize düşen en anlamlı vazife; başta büyüklerimiz olmak üzere yakınlarımıza, kimsesizlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyerek gönüllerini almaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Tekirdağ'da vatandaşlardan sağlık ve hijyen şartlarına uygun olan yerlerde kurbanlarını kesmelerini istedi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla başta emniyet ve jandarmamız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Kurban Bayramınızı kutluyorum."