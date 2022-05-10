Tekirdağ Valiliğinden sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Tekirdağ Valiliğinden sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ Valiliğinden sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ'da bulunan bir sığınmacının, alışveriş merkezinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu video ve ilimizdeki AVM'lerde yapılan geniş çaplı inceleme ve araştırmalar neticesinde, videonun ilimiz ile herhangi bir alakasının olmadığı, ayrıca ilimizde böyle bir olayın yaşanmadığı tespit edilmiştir."

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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