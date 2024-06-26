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Tekirdağ Valiliği, Sanayi İşletmelerinin Atık Enerjilerini Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

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Tekirdağ Valiliği, sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesine yönelik bir toplantı düzenledi. Vali Recep Soytük, iş insanlarıyla bir araya gelerek atık enerjilerin değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Tekirdağ Valiliğince sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytük, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, yoğun enerji kullanan sanayi işletmelerinin atık enerjilerinin seracılıkta ve diğer alanlarda değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

İş insanlarının hazırlanan çalışmalar hakkında detaylı şekilde bilgilendirileceğini aktaran Soytürk, "İstekli olan arzu eden her firma için buradayız. Bu konu önemli bir konu bir yol alabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Tarım Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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