Tekirdağ Valiliği Kuvvetli Sağanak İçin Uyardı

Güncelleme:
Tekirdağ Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksaklık riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Tekirdağ Valiliği, kentte kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
500
