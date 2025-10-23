Tekirdağ Valiliği Kuvvetli Sağanak İçin Uyardı

Tekirdağ Valiliği, kentte kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.