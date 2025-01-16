Üye Girişi
Haberler
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin yanı başında Gazze coşkusu! İki slogan dikkat çekti
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı

Tekirdağ Valiliği Kış Tedbirleri Toplantısı Düzenledi

Tekirdağ Valiliği Kış Tedbirleri Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valiliği, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda, ulaşım ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele konuları ele alındı.

Tekirdağ Valiliğinde kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler görüşüldü.

Ulaşım konusunun ele alındığı toplantıda, olumsuz hava koşullarıyla mücadelenin daha etkin ve verimli olması gerektiği vurgulandı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
img

Türkiye'nin yanı başında Gazze coşkusu! İki slogan dikkat çekti
img

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
img

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.