Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İddialar Üzerine Soruşturma Başlattı

Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "usulsüz ithalat işlemleri" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "usulsüz ithalat işlemleri" iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

İddialar üzerine soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."