Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Valiliği, hasat işlemleri sırasında yangın riskine karşı çiftçilere uyarıda bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valiliği, buğday hasadı yapacak çiftçilere biçerdöver ve balya makinesi kaynaklı yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Hasat işlemlerinde yangın söndürme tüpleri ve su bidonlarının bulundurulması, balya yapım işlemlerinde teçhizatın sökülmesi ve teknik personelle koordinasyonun sağlanması gerektiği belirtildi.

Tekirdağ Valiliği, hasat işlemleri sırasında biçerdöver ve balya makinesi kaynaklı yangın risklerine karşı çiftçilere uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklada, buğday hasadı yapacak çiftçilerin yangın riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklığının ve rüzgar şiddetinin arttığı saatlerde hasat işlemine ara verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

"Hasat zamanı biçerdöverlerde ve balya makinelerinde kolay ulaşılabilir yerlerde olacak şekilde 2 minimum 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ve su bidonlarının bulundurulması, balya yapım iş ve işlemlerinde balya makinesinde yer alan sap toplama sitemi parçası teçhizatını sökerek balyalama işlemi yapılması, hasat işlemleri boyunca müdürlüklerde görevli teknik personel ile koordinasyon içinde çalışmaların yürütülmesi gerekir.

Biçerdöverle hasat işleri devam eden mahallelerimizin, hasadın başladığını ve hasadın hangi bölgelerde yapılacağının periyodik olarak İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi önem arz etmektedir."

Açıklamada ayrıca yapılan uyarıları dikkate almayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Valiliği Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title