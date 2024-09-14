Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Turizminde Rekor Ziyaretçi Sayısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ganos Dağı eteklerindeki mavi bayraklı plajları ve doğal güzellikleriyle Tekirdağ, yılın 8 ayında yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları, yamaç paraşütü pistleri, ayçiçeği ve lavanta tarlalarıyla ünlü Tekirdağ'ı, yılın 8 ayında yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu kentte turizm sezonunun 8 ayda dolu dolu geçtiğini söyledi.

Kente gelen doğa tutkunlarının kamp, yürüyüş, ATV turları ve Uçmakdere'deki yamaç paraşütü gibi etkinlikler yaptığını aktaran Hacıoğlu, "Bu yılın hedeflediğimiz turist sayısına 8 ayda ulaştık. Yıl sonuna kadar da mevsim farkı gözetmeksizin havaların uygun olmasıyla beraber yamaç paraşütü ve özellikle şimdi bağ bozumundan sonra bizim bağlarımız çok turist alacak ve dolayısıyla hedeflediğimiz rakamı geçeceğiz diye düşünüyorum." dedi.

Hacıoğlu, 8 mavi bayraklı plaja sahip kentte her yıl binlerce kişinin bölgeye geldiğini ifade ederek, kente olan ilginin arttığını dile getirdi.

Ramazan ve kurban bayramı tatillerinin uzun olmasının turizme önemli yansıması olduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Bir bütün olarak düşündüğünüzde yazlıkçılar, günübirlik ziyaretçiler, otelde kalan misafirlerimiz, kamp karavanlarında kalanlar, bağ evlerine gelenler, paraşüt için gelenler, ATV için gelenler, yelken için gelenlerle, renkli ayçiçeği ve lavanta tarlalarına gelenlerle çok verimli bir sezonu geçirdik. Bizim yaklaşık 147 belgeli tesisimiz var basit konaklamada, 40 civarında da turizm işletme yani 200'ün üzerinde konaklama tesisimiz var. Tesislerin hepsi yaz döneminde doluydu."

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının turizm açısından büyük bir avantaj olduğunu belirterek, kente en çok yerli tatilcinin İstanbul'dan geldiğini ifade etti.

"Yurt dışından gelen turist sayısında artış var"

Yurt dışından gelen ziyaretçilerinden diğer yıllara göre artmaya başladığını dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışından en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan tatilci geliyor. 2024 yılının Türk-Macar yılı ilan edilmesinden dolayı oradan gelen ziyaretçi sayımız arttı. Yani sabah gelip akşam giden günübirlikçi ziyaretçilerimizi çok fazla. Bunların yanı sıra 850 bin yazlıkçı var bizde. İstanbul sınırındaki Sultanköy'den başlayarak Çanakkale sınırına kadar 133 kilometrelik Marmara'nın tüm kıyıları neredeyse yazlıklarla dolu.

Dolayısıyla sayı çok arttı. Yılın 8 ayında 4 milyon ziyaretçiye ulaştık. Umuyorum ki görünen de o çünkü bağ bozumları daha yeni yapılıyor. Bağ bozumuna ilgi çok fazla oluyor. Hava şartları da müsait yamaç paraşütü uçuşları yapılacak. Yine coğrafi işaretli gastronomi ürünlerimiz için de gelecekler ve ziyaretçi sayısının 4 milyonu geçebileceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Ekonomi Güncel turist Turizm Kültür Yaşam Doğa Spor

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title