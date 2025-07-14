Tekirdağ, Trakya'nın en çok göç alan ve veren ili oldu

Trakya'da geçen yıl en çok göç alan en çok göç veren il Tekirdağ oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024'te yüzde 3,13 oldu.

Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il Ardahan oldu

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul'un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. İstanbul'u, 202 bin 402 kişiyle Ankara, 117 bin 889 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 4 bin 570 kişiyle Ardahan, 5 bin 644 kişiyle Bayburt, 6 bin 739 kişiyle Tunceli oldu.

İstanbul 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 150 bin 373 kişiyle Ankara, 102 bin 40 kişiyle İzmir izledi. En az göç veren iller ise 6 bin 441 kişiyle ile Ardahan, 8 bin 41 kişiyle Kilis, 8 bin 639 kişiyle ile Bayburt olarak belirlendi.

Trakya'daki göç hareketi

TÜİK verilerine göre Trakya'daki üç ilde göç hareketliliği ise "Tekirdağ, 2024 yılında 53 bin 439 kişiyle Trakya'nın en fazla göç alan ili olurken, 37 bin 996 kişiyle aynı zamanda en fazla göç veren il oldu. Edirne, 17 bin 332 kişi göç alırken, 16 bin 323 kişi ile göç verdi. Kırklareli, 15 bin 265 kişi göç alırken, 14 bin 128 kişi göç verdi." şeklinde gerçekleşti.