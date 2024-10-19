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Tekirdağ Tabip Odası Başkanından Hastane Faaliyetlerinin Durdurulmasına Tepki

Tekirdağ Tabip Odası Başkanından Hastane Faaliyetlerinin Durdurulmasına Tepki
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Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Albayrak, hastane faaliyetlerinin durdurulmasının birçok hekimi olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun yaratmış olduğu mağduriyetler için çözüm çağrısında bulundu ve etkilenen tüm hekimlerin yanında olduklarını vurguladı. Albayrak, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Albayrak: Hastanenin faaliyetlerinin durdurulması sonucu mağdur olan diğer hekimlerimizin yanındayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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