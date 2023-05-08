Tekirdağ Şehir Tiyatrosu ilk oyununu sergiledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ş n9088ehir Tiyatrosu, "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı oyun ile perdelerini açtı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ş n9088ehir Tiyatrosu, "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı oyun ile perdelerini açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehri Tiyatrosu, Haldun Taner'in yazdığı "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı ilk tiyatro oyunu ile ilk defa seyirci ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sergilenen ilk oyun tiyatro severler tarafından ilgi gördü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılında önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Oyun sonunda Albayrak, tüm tiyatro ekibini kutlayarak yönetmen Murat Atak'a günün anısına plaket takdim etti.