Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülke vatandaşı da olmak üzere yaklaşık 4 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi.

Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülke vatandaşı da olmak üzere yaklaşık 4 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi.

Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen "Merkez sağlık üssü" olduğunu belirtti.

Şehir hastanesinin sadece bölgedeki vatandaşlara değil özellikle Avrupa'dan gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini ifade eden Kalkan, "Hastanemizin açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon 250 bin hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı. Sadece Türkiye'deki vatandaşlara değil, Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere 30 farklı ülkeden 2 bin 400 yabancıya da sağlık hizmeti verildi." dedi.

Kalkan, hizmete alındığından bu yana hastanede 120 bin ameliyat, 90 bin yatarak tedavi gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Çocuk yan dallarımızla hastalarımıza hizmette öne çıkıyoruz"

Kalkan, hastalara birçok farklı alanda hizmet sunduklarını anlattı.

Hastanelerinde kardiyovasküler cerrahi ve kardiyoloji başta olmak üzere gastrointestinal sistem cerrahi, onkolojisi, onkolojik cerrahi hizmetlerin yanı sıra çocuk yan dallarında da önemli hizmetler sunduklarını anlatan Kalkan, "Çocuk yoğun bakımımızın bulunması ve ileri düzeyde çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yapıldığı merkezimizde tüm çocuk yan dallarında yan dal uzmanlarımız bulunuyor. Çocuk servisimiz, çocuk yoğun bakım ünitemiz ve tüm çocuk yan dallarımızla hastalarımıza hizmette öne çıkmaktayız." ifadelerini kullandı.

Hastanenin "Anne bebek dostu" ünvanına sahip olduğunu da dile getiren Kalkan, düzenledikleri eğitim ve sertifikasyon programları ile kısa süre içerisinde "Yaşlı dostu" hastane ünvanını da almak istediklerine işaret etti.

Kalkan, hastanede 198 uzman hekim, 40 pratisyen hekim ve 21 laboratuvar uzmanıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Tekirdağ'da yaşayan Mesut Aydemir de sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğunu söyledi.

Hastanenin görünümü ve hizmetiyle takdir edilmesi gerektiğini belirten Aydemir, "Hastane açıldıktan sonra ilimize bir değer kattı. Hizmetlerinden gayet memnunuz. Randevu ve muayene, röntgen ve ultrason konusunda bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun. Hizmet güzel bir hizmet memnunuz." dedi.

Şehir hastaneleri zincirlerinin 17'nci, kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerinin 13'üncü halkası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Kasım 2020'de hizmete alınan hastaneye, 1912 yılında Tekirdağ'da doğan, 1996 yılında yaşamını yitiren iç hastalıkları mütehassısı, parlamenter, siyasetçi Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Tekirdağ Çocuk Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title