Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde İlk Kapalı Kalça Artroskopisi Ameliyatı Gerçekleşti

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde İlk Kapalı Kalça Artroskopisi Ameliyatı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde eklem sıkışması bulunan 34 yaşındaki Kemal Erkan Kılınçay'a kapalı kalça artroskopisi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuşması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen kapalı kalça artroskopisi ameliyatıyla eklem sıkışması bulunan hasta sağlığına kavuştu.

Bir süre önce hastaneye başvuran 34 yaşındaki Kemal Erkan Kılınçay, ortopedi uzmanı Dr. Süleyman Erdem Tatlıcı tarafından muayene edildi.

Yapılan kontrollerinin ardından eklem sıkışması tespit edilen Kılınçay'ın, hastanede ilk defa uygulanan kapalı kalça artroskopisi ameliyatıyla tedavisi yapıldı.

Tatlıcı, yaptığı açıklamada, kalça artroskopisinin gelişmekte olan tedavi yöntemlerinden olduğunu söyledi.

Kalça artroskopisinin özellikle kalça sorunu olan genç yetişkinlerde, kasık ağrısı olan ve kalçalarda eklem problemi olan hastalarda uyguladığını ifade eden Tatlıcı, "Şu an dünyada güncel tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Biz de Tekirdağ Şehir Hastanesinde ilk defa bir erkek hastamızda bu ameliyatı uyguladık. Hastamızın kalçasında sıkışma sendromu dediğimiz bir kemik sıkışması, eklem sıkışmasına sebep olan bir durum söz konusuydu. Bunun için dünyada güncel tedavi yöntemi olan kalça artroskopisi işlemini hastamıza uyguladık. Ameliyat sonrasında hastamızın ağrıları azaldı. Biz de ilk defa hastanede bunu uygulamaktan memnuniyet duyduk." diye konuştu

Kılınçay da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Hocalarımız çok ilgilendi. Süleyman Hocamız çok emek sarf etti. İlk defa bu hastanede bu ameliyat yapıldı. Ben de ilk hasta oldum. Emekleri için herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Taşıtlar için zorunlu uygulamanın tarihi değişti
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.