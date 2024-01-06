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Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, İshaklı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshaklı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede jeneratör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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