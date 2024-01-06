Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, İshaklı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshaklı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede jeneratör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.