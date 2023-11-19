Tekirdağ Şarköy'de 618 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında bir iş yerinde 618 litre kaçak içki ve 5 bin 600 makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 618 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerine baskın düzenledi.
İş yeri ve deposunda yapılan aramada 618 litre kaçak içki ve 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İş yeri sahibi S.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel