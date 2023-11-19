Tekirdağ Şarköy'de 618 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında bir iş yerinde 618 litre kaçak içki ve 5 bin 600 makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 618 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerine baskın düzenledi.

İş yeri ve deposunda yapılan aramada 618 litre kaçak içki ve 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İş yeri sahibi S.S. gözaltına alındı.