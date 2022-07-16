Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü - Haberler

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Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte plajlar özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Tatili değerlendiren vatandaşlar, Kumbağ, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Sahil kesimlerinde tatilciler denize girerek ve güneşlenerek zaman geçirdi.

Sahillerdeki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Kurban Bayramı Tekirdağ Güncel Haberler

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