Tekirdağ Sahilleri Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi Gördü

Tekirdağ Sahilleri Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi Gördü
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Kurban Bayramı'nın son gününde Tekirdağ'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Özellikle mavi bayraklı plajlar dolup taşarken, tatilciler güneşlenip denizde yüzdü.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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