Tekirdağ Sahilinde Ölü Yunus Bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil bandında yürüyüş yapanlar tarafından kıyıya vurmuş ölü bir yunus bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri durumu incelemek üzere bölgeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilde ölü bulunan yunus incelemeye alındı.
Sahil bandında yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü yunusu görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yunusu incelemek üzere götürdü.