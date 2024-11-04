Tekirdağ Sahilinde Kuvvetli Rüzgar Yosun Kapladı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların olumsuz bir durum oluşturmadığını söyledi.

Herhangi bir kirlilik kaynaklı sorun olmadığını belirten Tecer, "Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vuruyor. Bu mevsimlerde bu durum gayet normal. Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.