Tekirdağ Sahilinde Kuvvetli Rüzgar Yosun Kapatı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Şiddetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosunların yanı sıra çeşitli atıkları da sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun topladığını söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da poyrazın etkisiyle zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaştıklarını aktardı.