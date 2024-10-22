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Tekirdağ Sahilinde Kuvvetli Rüzgar Sonucu Kırmızı Yosun Birikimi

Tekirdağ Sahilinde Kuvvetli Rüzgar Sonucu Kırmızı Yosun Birikimi
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Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti. Uzmanlar, durumun normal olduğunu ve kirlilik anlamına gelmediğini vurguladı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun normal olduğunu bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bu mevsimlerde bu durum normal." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu belirtti.

Pehlivanoğlu, yosunların havanın normale dönmesiyle dağılacağını dile getirerek, yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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