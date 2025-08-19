Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti

Tekirdağ'da kuvvetli poyraz rüzgarları nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikimi meydana geldi. Uzmanlar, yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurguladı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte 6 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya neden olduğunu söyledi.

Yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini aktaran Tecer, yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

