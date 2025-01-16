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Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti

Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti
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Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli poyraz rüzgarı nedeniyle sahilin bazı alanlarında kırmızı yosun birikintileri oluştu. Uzmanlar, bu durumun çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını ve endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgar nedeniyle bazı dönemlerde kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların zaman zaman sadece kötü kokuya neden olduğunu ifade eden Tecer, "Yosunlar çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Vatandaşlar bazen endişelenebiliyor. Bunda telaşlanacak bir durum yok. Rüzgarla gelip biriken yosunlar daha sonra yine kayboluyor." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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