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Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti

Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikti
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Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikintileri gözlemlendi. Uzmanlar, durumun çevre kirliliği ile ilgili olmadığını ve yalnızca kötü kokuya sebep olabileceğini belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

Kentte dünden bu yana etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların bazı dönemlerde rüzgar nedeniyle kıyıya toplandığını söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını aktaran Tecer, "Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar tekrar denizde dağılıyor." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını sadece kötü koku yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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