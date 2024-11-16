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Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikintileri Oluştu

Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikintileri Oluştu
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Tekirdağ'da etkili olan güçlü rüzgarlar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikintileri meydana geldi. Uzmanlar, durumun olağan olduğunu ve herhangi bir kirlilik sorunu oluşturmadığını belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte 3 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların olumsuz bir durum oluşturmadığını ifade eden Tecer, "Herhangi bir kirlilik kaynaklı sorun değil. Tekirdağ'da son günlerde sert poyraz estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vuruyor. Bu mevsimlerde bu durum gayet normal. Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Havanın normale dönmesiyle yosunlarda gidecektir." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye her hangi bir zararı olmadığını sadece kötü koku yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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