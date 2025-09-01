Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikintileri

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Tecer, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini, çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.