Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikintileri

Güncelleme:
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi, ancak bu durumun çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Tecer, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini, çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Haberler.com
500
