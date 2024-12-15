Üye Girişi
Haberler
Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi
Esad rejiminin en büyük simgesi böyle sürüklendi
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikimi

Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sahilin bir kısmını kırmızı yosunla kaplarken, uzmanlar bu durumun mevsimsel bir olay olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte dünden bu yana etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını dile getiren Tecer, "Bu mevsimde bu durum gayet normal. Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz." dedi.

Balıkçı Erdal Coşkunçay da lodosla kıyıda biriken havanın normale dönmesiyle dağılacağını ifade etti.

Kentte bugün sağanağın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Esad rejiminin en büyük simgesi böyle sürüklendi
img

Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu
İran'da kadınları ayağa kaldıran yasa tasarısı durduruldu
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor
Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (Fenerbahçe Başakşehir) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden izlenir? FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kocaelispor Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Kocaelispor Esenler Erokspor maçı ne zaman? İsrail ile ticaret durduruldu mu? Mango'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ? Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.